Nivelles: le «mobilier intelligent» s’étoffe au centre-ville

Des capteurs enregistrent l’utilisation du mobilier

De quoi s’adapter rapidement aux saisons, aux circonstances et aux événements ponctuels organisés en ville. Le côté "intelligent" est aussi apporté par la manière dont les décisions sont prises pour choisir l’équipement qui répond réellement à une demande: des capteurs (lire ci-dessous) enregistrent l’utilisation du mobilier et les données sont compilées dans une grille permettant de déterminer quel type de structure est le plus utilisé à quel endroit.

En plus de ce dispositif de comptage qui respecte strictement les règles sur la vie privée – personne n’est identifié -, des enquêtes qualitatives ont été menées via la plateforme mise à disposition au niveau fédéral par le SPF Stratégie et Appui BOSA. Les citoyens ont ainsi pu donner leur avis sur l’expérience elle-même, sur le choix du mobilier ou encore sur l’utilisation qu’ils en font.

Le tout a également été complété par une marche en ville, avec des membres d’associations locales, pour évaluer la pertinence du projet.

Les range-vélos viennent seulement d’arriver…

Ce projet entre à présent dans une deuxième phase, avec l’ajout de nouveaux modules – dont le prix était compris dans le budget initial – et le placement de plugs dans un endroit supplémentaire. En ce qui concerne le mobilier, des range-vélos ont été acquis par la Ville. Ils devaient être installés plus tôt dans la saison mais la pénurie de matériaux a joué des tours aux fournisseurs et ils sont arrivés il y a quelques jours seulement. Il n’y en avait pas jusqu’à présent, et la Ville en a acheté quatre.

Il s’agit de racks en U, que les cyclistes préfèrent aux modèles "pince" qui peuvent endommager les roues. Deux tables hautes s’ajoutent aussi aux quatre qui pouvaient déjà être placées dans l’espace public. Ces tables, avec les chaises longues, étaient très prisées par les utilisateurs l’été dernier.

Quant au nouvel emplacement choisi pour accueillir ce mobilier intelligent, il est situé au boulevard Fleur de Lys.

«Les gens préfèrent moins de sites mais davantage de concentration de ce mobilier urbain»

"Notre intention de départ était d’ajouter plus d’endroits , indique l’échevin Germain Dalne, en charge du projet. Mais il est apparu que les gens préfèrent moins de sites mais davantage de concentration du mobilier urbain. On a ajouté des plugs à proximité d’où il y en avait déjà. Quant au rythme auquel le mobilier est changé, il n’est pas fixé avec précision: on s’adapte aux circonstances, et on continue à apprendre."