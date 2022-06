La Ville félicite le Kin-Ball Club de Nivelles pour son accession en D1

La discipline, qui se pratique avec trois équipes – parfois mixtes – de quatre joueurs, est plutôt physique puisque le but est d’éviter que le ballon tombe au sol. Ce qui implique beaucoup de réactivité, avec plongeons et glissades à la clé.

Quelque 110 membres

Depuis son arrivée en Belgique, d’abord du côté d’Aubel, ce nouveau sport se développe pas mal, notamment en terre aclote puisque le Kin-Ball Club de Nivelles compte aujourd’hui quelque 110 membres. Le club est le plus jeune de sa fédération et compte des éléments plus que prometteurs: deux de ses joueuses font partie de l’équipe nationale espoirs, des arbitres sont déjà formés en interne, et l’équipe 1re masculine vient d’accéder à la D1.

C’est pour marquer cette jolie arrivée en D1 que les responsables et les joueurs promus ont été reçus mercredi à l’hôtel de ville.

"En plus des joueurs, c’est tout un club qui peut se réjouir de cette montée , a souligné Germain Dalne, échevin des Sports. Je pense bien sûr aux entraîneurs, aux bénévoles, aux jeunes, aux parents et à celles et ceux qui participent à la vie du Kin-Ball Club. C’est à force de persévérance que ce club et votre équipe vont désormais porter au plus haut les couleurs de notre ville."

Mickael Semes: «L’avenir est prometteur»

À l’issue de la saison 2018-2019, l’équipe première masculine était montée en division II, avant que frappe la pandémie. Le Covid a empêché l’équipe de participer aux play-off en 2020, et même au championnat la saison suivante. Mais les joueurs étaient plus motivés que jamais et cette fois, après une belle saison, ils ont remporté les play-off.

Le président Mickael Semes, croise les doigts pour que l’équipe se maintienne en D1: "On va cravacher dur, nous connaissons déjà nos adversaires qui sont aussi des amis . Nos cadets ont été champions de Belgique et nous sommes fiers aussi de nos scolaires, qui ont été troisièmes. L’avenir est prometteur".