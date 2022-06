Un «Green Business Park» sort de terre à Nivelles Sud

Concrètement, plusieurs bâtiments vont sortir de terre sur le site d’ici au premier semestre 2023, pour répondre à la demande de ces petites entreprises. Le tout sera complété par un immeuble situé à l’avant du site et proposant des bureaux à la vente ou à la location, répartis sur trois niveaux avec des cellules à partir de 220 mètres carrés et un parking en sous-sol.

16 des 22 unités sont déjà vendues

À l’arrière de ce bâtiment de bureaux sont prévus cinq espaces de 200mqui, en fonction des besoins des occupants, pourront être utilisés comme laboratoire, lieu d’archivage ou de stockage. Comme dans tous les parcs conçus par BVI.EU, des panneaux photovoltaïques sont prévus en toiture et la dimension durable est prise en compte, avec aussi des aménagements extérieurs qualitatifs.

Un car-port pour les vélos est prévu également, et les panneaux alimenteront une batterie destinée à fournir une partie de l’électricité pour les parties communes. Les lieux seront gérés sur le principe de la copropriété, avec un règlement d’ordre intérieur établi par la société pour s’assurer de la préservation d’un environnement de travail de qualité.

"Le parc est prévu pour les TPE et les PME qui font le dynamisme du Brabant wallon , souligne Geoffroy Dumonceau, le chief development officer de BVI.EU. Sur les 22 unités PME, 16 sont déjà vendues. Nous sommes à un emplacement stratégique, le long du contournement Nivelles à 30 minutes de Bruxelles, de Gosselies et de Louvain-la-Neuve, dans un cadre porteur puisque le Zoning Sud accueille déjà 300 entreprises. Il s’agit de la cinquième réalisation de BVI.EU en Brabant wallon."

Quatre autres projets sur les rails en Brabant wallon: à Mont-Saint-Guibert, Tubize et Wavre

Effectivement, si le promoteur qui travaille aussi en Allemagne, en France, au Luxembourg et aux Pays-Bas, a encore d’autres projets dans ses cartons, quatre sont déjà sur les rails dans la jeune province.

Il s’agit du business park Jaurdinia à Mont-Saint-Guibert qui en est aujourd’hui à sa dernière étape, du parc de l’Europe en face de Walibi à Wavre dont la première phase est terminée (la seconde va débuter), et du Green Business Park de Tubize dont les surfaces sont déjà vendues à 65%. Enfin, le gros projet de village d’entreprises dédié aux sciences de la vie, à côté de l’entreprise GSK à Wavre Nord, continue aussi à avancer. Un terrain de 17hectares pourra l’accueillir, et des services comme un hôtel et un restaurant compléteront l’offre de bâtiments semi-industriels ou destinés à la recherche et développement.