Nivelles: les canetons égarés de la Dodaine ont retrouvé l’air libre

Jeudi matin, durant plus de deux heures, diverses solutions ont été tentées pour récupérer le trio, qui nageait entre deux chambres de visite dans le tuyau souterrain d’une cinquantaine de centimètres de diamètre. Mais après avoir coupé le débit d’eau en bloquant le moine avec une plaque, après l’avoir augmenté en mettant une pompe en action, les sauveteurs avaient dû se rendre à l’évidence: les canetons ne voulaient pas se laisser attraper…

Épilogue vendredi

L’histoire ne s’est toutefois pas arrêtée là.

Vendredi, Geoffrey Mathieux, un Nivellois qui a déjà sauvé à la Dodaine une jeune ouette d’Égypte – dans l’Égypte antique, cet oiseau était considéré comme sacré -, a lui aussi entendu les canetons, qui continuaient à crier depuis l’arrière du moine. Avec sa compagne, il a appelé à nouveau les pompiers, et avoue s’être montré plutôt insistant.

La solution qui avait failli fonctionner la veille, à savoir augmenter le débit dans le tuyau en injectant de l’eau en plus avec une pompe, a été tentée à nouveau. L’idée était que les oiseaux, vaincus par la force du courant, se laissent porter et puissent être capturés avec une épuisette lors de leur passage à hauteur de la chambre de visite située en aval.

Avec un bidon faisant office de bouée

Pour les pousser, un bidon faisant office de bouée lâché dans le tuyau devait les dissuader de lutter contre le courant. Finalement, à force d’effort, un des trois canetons a pu être récupéré de cette manière.

"Nous l’avons repris chez nous parce qu’il risquait, en entendant les autres, de rentrer à nouveau dans le tuyau , explique Geoffroy Mathieu. Le bidon a fini par se coincer dans le conduit mais apparemment, cela a eu pour effet d’augmenter la pression de l’eau. Et les deux canetons qui étaient encore dans le tuyau ont dévalé tous seuls jusqu’au petit étang, où ils ont retrouvé leur mère. On est retourné sur place et on a relâché celui qu’on avait récupéré: ils sont à nouveau tous ensemble, à l’air libre."