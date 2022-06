Vingt équipes participaient vendredi au Challenge Nivelles Sports Entreprises

Petite surprise: il y avait également une épreuve de "rythme", organisée en collaboration avec les Classes du rock. De quoi mettre une belle ambiance… ou se réchauffer un peu pour ceux qui avaient pris un petit bain à la faveur d’un coup de rame trop appuyé lors de la course de kayak.

«Une quinzaine d’équipes reviennent chaque année»

Si certaines équipes se battaient pour figurer sur le podium – il y a des habitués comme le personnel de Westinghouse -, l’essentiel était de profiter d’une journée au grand air et de côtoyer d’autres entreprises pour cette opération de networking dynamique. Nivelles Entreprises regroupe en effet les sociétés installées à Nivelles et s’emploie à les faire se rencontrer, à défendre leurs intérêts et à leur donner un maximum de visibilité.

"Une quinzaine d’équipes reviennent chaque année , confirme Karine Leemans, cheville ouvrière de l’organisation pour Nivelles Entreprises. On a quelques nouveaux, d’autres qui participent une année sur deux… Nous avons des sociétés de tous les secteurs, du garage à la banque en passant par la compagnie d’assurances. C’est une grosse organisation mais tout le monde est très enthousiaste, avec certaines équipes qui comptent jusqu’à une petite quinzaine de participants. La journée s’achève traditionnellement par une remise des prix à l’hôtel Van Der Valck."

Avec les Habitations sociales du Roman Païs

Sur les bords du grand étang, on pouvait notamment croiser Paul Rochefort, le directeur gérant des Habitations sociales du Roman Païs, venu encourager ses troupes. La société de logement public participe à l’événement depuis la 2édition, en 2013. "On a lancé un appel pour constituer une équipe de huit personnes où se retrouvent aussi bien des ouvriers que des employés. C’est un peu comme une journée de team building , explique-t-il. Il y a une bonne ambiance, et cela nous permet aussi de retrouver dans un autre cadre des fournisseurs et des entreprises avec qui nous communiquons d’habitude plutôt par mail ou par téléphone."