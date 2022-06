Nivelles: 276 écoliers de 5e année ont reçu jeudi leur brevet cycliste

En juin 2009, les premiers "brevetés" étaient 42, venant de deux classes de l’école communale de la Maillebotte. Ce sont les élèves de 5eprimaire qui bénéficient, depuis le début, de cette formation: ils sont en effet au début d’un nouveau cycle dans leurs études, peuvent continuer les activités "vélo" en 6e, et pratiquement tous à 10 ou 11 ans ont les aptitudes physiques, motrices et perceptives que requiert la pratique du vélo dans l’espace public.

Neuf écoles cette année

De plus, le brevet cycliste peut servir de matière transversale pour les cours d’éducation physique, maths, éveil… Au fil du temps, la démarche a convaincu: après quatre éditions, ce sont trois écoles, et quelque 150 enfants, qui avaient participé. La progression continue et cette année, pas moins de 276 élèves, venant de neuf écoles établies en terre aclote, ont reçu leur diplôme.

Avec un tel nombre, il a été décidé qu’une remise solennelle aurait lieu pour la première fois au stade du parc de la Dodaine. Encadrés par la police, les gardiens de la paix et les instituteurs, les jeunes s’y sont rendus jeudi… à vélo. Le défilé de vélos et de gilets fluo dans le parc était impressionnant.

2357 brevets depuis 2009

En faisant le compte des "brevetés" depuis le lancement de l’initiative, la Ville arrive à un total de 2357 élèves. Si à court terme, l’objectif est qu’ils acquièrent les compétences pour pouvoir rouler dans la circulation, l’idée est aussi que par la suite, ils utilisent davantage leur vélo comme moyen de déplacement, et réfléchissent aux alternatives au "tout à la voiture".

"Avec cette formation, ils peuvent devenir des cyclistes au quotidien, et pas seulement pour se rendre à l’école , confirmait sur place le bourgmestre, Pierre Huart. Quand on a commencé, ce n’était pas évident et on voyait assez peu de vélos en ville. Aujourd’hui, on en croise beaucoup plus: c’est une habitude que prennent les jeunes mais aussi les adultes avec les vélos électriques, les vélos cargos… Je pense que cela va dans le bon sens."