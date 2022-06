L’Académie élargit son offre de cours sur trois implantations

Jusqu’à jeudi, les travaux des élèves de la section Arts Plastiques de l’académie de Nivelles seront exposés dans la salle du premier étage du Waux-Hall. Et il y a de quoi voir puisque chaque élève présente plusieurs de ses œuvres, et qu’il y a aujourd’hui 250 personnes – dont 35 adultes – qui y suivent ces cours, plus une trentaine sur l’antenne de Braine-le-Château.