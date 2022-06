Cinquième de sa course au meeting Diamond League de Rabat, au Maroc, l’athlète du CABW a réussi, en 3.34.39, le troisième chrono de sa carrière, un temps bien inférieur au minimum (3.35.00). Debjani, qui a par ailleurs confirmé son minimum pour l’Euro de Munich (3.36.00), accède ainsi par la grande porte au plus prestigieux des deux rendez-vous de l’été. "C’était l’objectif de rentrer en Belgique avec cette qualification dans la valise mais j’avoue que je n’étais pas serein, dit-il. J’avais reculé au 41e rang (pour 45 places disponibles) au ranking mondial et je craignais de ne plus avoir de possibilité de me qualifier faute de course dans des meetings suffisamment relevés. Je suis donc soulagé, d’autant qu’à Montreuil, jeudi dernier, cela ne s’était pas bien passé du tout."

Une petite erreur de planification lui a, selon lui, fait perdre le bénéfice de cette première cartouche. "Le lundi matin, je me sentais fatigué mais le soir on a un peu forcé et j’ai encore fait une grosse séance, sans doute celle de trop, raconte le recordman de Belgique de la spécialité. Après ce jour sans, j’ai tout misé sur la récupération avant Rabat: vendredi, je me suis fait masser pendant deux heures et je me suis couché tôt, samedi j’ai fait un petit footing avec Elise (Vanderelst) et dimanche, je ne suis pas allé courir en matinée. Je voulais être le plus frais possible."

Le Hennuyer a heureusement entendu le pistolet du starter, à la différence d’autres concurrents restés sur place ("Mais on a quand même fait un peu l’accordéon au début"), puis il a joué la prudence pendant l’essentiel de la course. "Je ne voulais pas partir trop tôt de peur d’exploser. Même dans le dernier tour, j’ai vraiment attendu l’entrée de la dernière ligne droite où j’ai réussi à ramasser quatre ou cinq concurrents. C’est là que j’ai fait la différence", souligne Ismaël Debjani.

Qui se félicite d’être de tous les grands rendez-vous outdoor depuis la saison 2016, excepté les Jeux de Rio manqués d’un fifrelin: JO de Tokyo en 2021, Mondiaux de Doha en 2019 et de Londres en 2017, Euro de Berlin en 2018 et d’Amsterdam en 2016. Ajoutez à cela des participations à deux championnats internationaux en salle et une autre en cross-country, et vous cernerez mieux la ponctualité du garçon. "Mon secret? La rigueur, une bonne gestion et beaucoup de soins. J’essaie de ne rien négliger!, lance l’athlète de 31 ans. Maintenant, je vais entamer ma transition vers le 5000 m, qui est l’épreuve dans laquelle je veux être présent aux Jeux de Paris en 2024. J’espère, déjà, me qualifier pour Munich (13.24.00) au cours des prochaines semaines. On verra alors quel sera mon programme là-bas."