Sainte-Barbe: il verse un seau d'urine et d'excréments sur les policiers

L’avocate de ces derniers est venue réclamer deux fois 500€ à titre de dommages moral et matériel confondus pour une attaque "dégradante" d’autant que le responsable hurla qu’il avait l’hépatite B et le Covid.

"Je ne me souviens de rien, mais je ne me vois pas faire ça" , dit-il afin de tenter de convaincre de son innocence le tribunal qui, le 11 mars dernier, l’avait condamné à six mois de prison pour violences.

Six mois de prison ferme furent requis par le parquet, lequel venait de réclamer un an tout aussi ferme pour un autre méfait commis la veille, c’est-à-dire le 5 mars par le même gaillard qui s’en était pris à sa même voisine de palier.

Les préventions retenues sont celles de port d’arme (une paire de ciseaux avec laquelle il aurait menacé cette femme), violation de domicile, coups, menace d’attentat et rébellion. Le parquet requit un an ferme.

"Tout ça, c’est bien possible. C’était une petite margaille mais je n’ai pas voulu l’étrangler avec le cordon de la lampe de chevet qui pendait à son cou. Je suis en bons termes avec elle à présent car je suis suivi au plan médical."

Son avocate Celia Dierick fit ce qu’elle put avec ce mauvais dossier: "Le médecin traitant de mon client a demandé en vain son hospitalisation car il a besoin d’une prise en charge médicale. L’envoyer en prison serait contre-productif."

Le tribunal dira ce qu’il en pense le 27 juin.