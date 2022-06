Marché de la Pentecôte à Nivelles: le retour de « La ferme en ville »

Il y avait tout de même largement de quoi s’amuser, s’étonner, apprendre, tendre la main pour caresser un veau pas trop craintif ou un impressionnant cheval de trait. Le concours de bétail blanc-bleu-belge s’est tenu au bas de la collégiale, les spectacles et les démonstrations équestres ont attiré du monde sur la Grand-Place.

Le «Made in BW» dans le cloître

Dans le cloître, la Province faisait la promotion des produits "made in Brabant wallon" et il y avait du choix! La mise en valeur des produits locaux était en réalité le fil rouge de l’événement.

"La foire agricole est une tradition et une fête pour les familles. C’est aussi un message en ces temps de crise sanitaire et de crise des matières premières, confirmait sur place l’échevin nivellois de l’agriculture, Pascal Rigot. Renforçons l’économie locale et les circuits courts! C’est aussi le sens du concours #JeMangeLocal que nous avons lancé, avec des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux pour diffuser des recettes à base de produits locaux. Même si les échanges internationaux doivent se poursuivre, il faut être conscient que nous avons tout ce qu’il faut chez nous pour manger sainement."

Des élevages en péril

Un soutien bienvenu pour les agriculteurs qui, lors des discours d’inauguration, ont pointé certains problèmes auxquels ils sont confrontés. L’urbanisation, la main-d’œuvre de plus en plus rare, le foncier et le matériel de plus en plus cher…

"Il faut réfléchir à de nouvelles manières de produire, a convenu Eddy Pussemier, éleveur bien connu de Bois-Seigneur-Isaac. Mais pour cela, il faut qu’il reste assez d’agriculteurs… Il faut être courageux mais c’est un beau métier… à condition de ne pas être trop endetté."

De quoi appuyer les revendications de la Fédération des Jeunes Agriculteurs (FJA). La dernière réforme de la Politique agricole commune (PAC) fait peur, avec certaines mesures qui semblent tout simplement inapplicables sur le terrain, et des décisions qui vont mettre l’élevage en péril.

« Durant la crise covid, on a vu que les consommateurs étaient demandeurs de produits vendus directement à la ferme, a constaté le représentant des jeunes agriculteurs. Mais aujourd’hui, ils n’ont plus le temps d’aller faire des courses à plusieurs endroits et ont repris leurs habitudes dans les supermarchés. Les agriculteurs ont besoin d’être soutenus. La Foire agricole permet d’expliquer les valeurs de notre métier, de montrer ce qu’est l’agriculture wallonne. Trop souvent, certains font l’amalgame avec des pratiques qui ont lieu sur d’autres continents et n’ont rien à voir avec notre réalité. »