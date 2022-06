Jodoigne: 40 mois de prison pour viol et attouchements

Il s’agit d’un habitant de Jodoigne, né en 1964 et qui avait déjà été condamné en 2016 pour des faits de même nature. L’enquête a démontré que les accusations de la victime étaient fondées. Et une perquisition menée au domicile du suspect a permis aux policiers de retrouver des fichiers pédopornographiques sur le disque dur de son ordinateur. L’historique de ses recherches sur internet prouvait aussi qu’il entrait des mots-clés sans équivoques…

Cité en correctionnelle pour ces nouveaux faits, il n’est pas venu se défendre à Nivelles. En février dernier, il a dès lors écopé par défaut de six ans de prison ferme, complémentairement à la peine de 18mois avec sursis partiel qui lui avait été infligée en 2016.

Une lourde condamnation, contre laquelle l’homme a fait opposition. Sur le banc des prévenus, il n’a pas vraiment nié être l’auteur de ce que la victime affirmait avoir subi il y a plus de dix ans. Celle-ci avait d’ailleurs précisé qu’elle n’avait jamais osé en parler parce que le Jodoignois lui avait annoncé que si elle le faisait, il lui ferait du mal.

«Je ne m’en rappelle pas»

À l’audience, faisant opposition à la décision de février, l’intéressé avait adopté une attitude surprenante, au vu de la longueur de la période infractionnelle et du nombre de faits commis. "Malheureusement, je ne m’en rappelle pas , a-t-il affirmé. J’ai honte mais je vous assure, je ne m’en souviens pas…"

Pour l’avocat de la défense, son client étant tout de même en aveux de ces faits commis il y a plus de dix ans, il valait mieux opter pour un sursis imposant une thérapie stricte que d’envoyer cet homme derrière les barreaux. D’autant qu’il ne s’est plus fait connaître négativement depuis…

Le tribunal a rendu son jugement jeudi. La peine de six ans prononcée par défaut est allégée mais comprend une période de prison ferme. La justice condamne en effet le Jodoignois à 40 mois, avec un sursis probatoire pour ce qui excède deux ans d’emprisonnement. Et pour les faits de détention d’images pédopornographiques, le tribunal ajoute dix mois de prison ferme et une amende de 800€.