La CSC Brabant wallon sensibilise devant le siège de l’inBW, à Nivelles

Des tracts ont été distribués sur place, précisant que pour les syndicats, il est grand temps que les gouvernements valorisent leurs services publics et leur personnel. Les militants de la CSC ont ensuite rejoint la FGTB devant l’hôtel de ville de Nivelles.

Pour les manifestants d’hier, avec l’inflation croissante et la flambée des prix de l’énergie qui l’alimente, les pouvoirs publics doivent agir et conclure des accords salariaux, à l’instar de ce qui est prévu dans le secteur privé.

Le tract distribué mardi matin évoquait aussi le manque de considération pour le travail des fonctionnaires, les réductions de personnel conjuguées à l’augmentation de la charge de travail qui rend la situation intenable dans certains services… En ligne de mire également, le démantèlement des pensions des fonctionnaires et la disparition progressive des bonifications.

«Tous à Bruxelles le 20 juin!»

"La loi de 1996 sur les salaires ne s’applique pas au secteur public et dans certains services, hors indexation, il n’y a plus eu d’augmentation salariale depuis trente ans , explique Xavier Lorent, le secrétaire régional intersectoriel de la CSC Services publics en Brabant wallon. Ce n’est pas le cas pour le personnel de l’inBW, parce que les salaires ont été revus lors de la fusion entre l’IBW et l’IECBW il y a quelques années. Mais symboliquement, c’est important d’être ici ce matin parce que l’inBW, c’est l’intercommunale qui gère l’animation économique en Brabant wallon, qui fournit aussi l’eau aux citoyens."

Pour les syndicats, la perte de pouvoir d’achat actuelle n’est pas subie par tout le monde, il est nécessaire de rétablir un équilibre via des mesures gouvernementales.

"Il n’est pas normal que les citoyens qui ne sont pour rien dans la crise actuelle en subissent les effets: le mot d’ordre aujourd’hui, c’est tous à Bruxelles le 20 juin , martèle Christian Guldentops, permanent interprofessionnel à la CSC BW. Syndiqués ou non syndiqués, il faut être là pour développer un rapport de force, et faire en sorte que le monde politique entende nos revendications."