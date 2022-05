Nivelles: 410000€ de plus à prévoir pour les indexations

Il y a eu une mauvaise surprise au niveau du précompte immobilier, dont les recettes sont inférieures de 740000€ par rapport aux prévisions initiales. "Cela fait l’objet de toute notre attention , a précisé Germain Dalne devant le conseil. Le collège a désigné un indicateur expert communal, qui accompagnera l’administration du cadastre pour la mise à jour des données. On ne veut pas augmenter l’impôt, mais percevoir le juste montant."

Pour le groupe PluS, Louison Renault a interrogé le collège sur ce retard évoqué pour le plan d’embauche. Le conseiller socialiste voulait savoir si ce retard allait être à présent rattrapé, avec de nouveaux engagements dans certaines fonctions. "Le plan d’embauche pour les prochaines années n’est pas encore arrêté , a répondu le bourgmestre, Pierre Huart. Mais avec le rythme des indexations de salaire que l’on connaît actuellement, nous devrons nous montrer très prudents. Il faut réfléchir pour éviter de faire un pas en avant, puis un en arrière pour le personnel."

Deux indexations de plus pour ajuster la prévision

Illustration avec la modification budgétaire soumise dans la foulée aux conseillers communaux aclots. Alors qu’un montant de 500000€ avait été prévu dans le budget initial 2022 pour faire face aux indexations en cours d’année, il a fallu prendre en compte deux indexations de plus pour ajuster la prévision. Soit 410000€ supplémentaires, portant le montant total à 910000€.

S’ajoute également un montant de 325000€ afin de couvrir les paiements dans le litige, à présent clôturé, entre la Ville et les pompiers volontaires. Véronique Vandegoor (DéFI) a demandé s’il fallait s’attendre à l’ajout d’autres montants dans le cadre de ce dossier, par exemple pour couvrir des intérêts de retard. "On aurait voulu que la justice traite plus vite ce dossier, qui était extrêmement compliqué , a répondu Pierre Huart. Je pense qu’on s’approche de la fin, ce montant devrait être définitif."

Des montants supplémentaires ont également été prévus dans cette modification budgétaire afin de répondre à l’augmentation des prix de l’énergie. Même si pour l’électricité, les contrats de la Ville garantissent un tarif fixe pour toute l’année 2022.

Pour faire face à ces différentes dépenses, comme la loi l’autorise, des prélèvements ont été faits dans certaines provisions ainsi que dans le fonds de réserve. "Les provisions diminuent mais le solde du fonds de réserve reste d’un million d’euros" , a précisé l’échevin des Finances.