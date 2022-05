La marquise de la gare de Nivelles sera démontée parce que le quai de la voie 1 doit être rétréci

Dans nos colonnes, l’échevin Pascal Rigot s’étonnait de cette démolition, programmée le week-end prochain à la faveur d’une interruption totale du trafic ferroviaire entre Luttre et Bruxelles-Midi. Des explications ont d’ailleurs été demandées à la SNCB par le bourgmestre, Pierre Huart, et celles-ci sont arrivées mardi matin. Il est vrai que plus grand monde ne se souvient du contenu du permis obtenu pour la mise à quatre voies préparant l’arrivée du RER en gare de Nivelles. Mais cette démolition de la marquise, vérification faite par le maïeur aclot, y est bien prévue.

«Rien à voir avec la vente du bâtiment»

"Cela n’a rien à voir avec la vente du bâtiment: les travaux doivent être réalisés par Tuc Rail dans le cadre de la modification du quai de l’ancienne voie 1, aujourd’hui devenue voie 3 , explique Pierre Huart. Il est prévu de réaliser une déviation de cette ancienne voie et par conséquent, le quai doit être rétréci. La marquise se trouve dans le gabarit de la future voie, Tuc Rail devait donc la démonter."