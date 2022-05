Une parcelle des étoiles dans le cimetière de Nivelles

À Nivelles, la Ville gère six cimetières et en janvier 2021, un marché d’un peu plus de 53000 euros a été attribué par le collège communal à une société spécialisée. Il s’agissait revoir certaines zones du cimetière le plus important du territoire, situé au faubourg de Charleroi.

Objectif: mieux se conformer à un décret wallon de 2009, obligeant chaque commune à disposer d’au moins une "parcelle des étoiles". C’est le nom donné à un lieu spécifique, aménagé pour les parents qui ont perdu un enfant durant la grossesse, à la naissance, ou jusqu’à 12 ans. Il fallait également repenser l’aire de dispersion des cendres: alors que de plus en plus de familles ont recours à la crémation, la simple pelouse existante n’était plus une solution très satisfaisante.

Ces travaux viennent de se terminer. La Ville avait fait appel à l’ASBL Ecowal, soutenue par la Région wallonne, qui aide les communes à gérer les cimetières d’une manière plus écologique. L’architecte paysagiste Mélanie Appeldoorn a établi des plans qui ont été retenus par le collège.

La nouvelle parcelle des étoiles comprend des caveaux et des "cavurnes", est entourée d’une petite haie de charme et des plantes mellifères y poussent au milieu de paillages variés. Une stèle mémorielle a été ajoutée, et un banc en bois permet de s’installer au calme.

Plus loin, la nouvelle aire de dispersion a été complètement transformée, bien qu’on ait gardé la couche de surface par respect pour les défunts qui étaient déjà là. Une allée a été tracée au milieu d’une nouvelle zone parsemée de gros galets, surélevée et sous laquelle se trouve un vide technique qui recueillera les cendres.

480 corps déplacés

Les plantes, les pierres et les bordures en acier corten composent des formes discrètes, qui permettront aux familles de se rappeler l’endroit où les cendres ont été répandues. Là aussi, on trouve un banc de bois brut, des plantations, une stèle mémorielle pour apposer des plaquettes individuelles, et la zone est entourée de tilleuls palissés.

"On parle souvent de devoirs de mémoire en évoquant les faits de guerre, mais on doit aussi le respect à nos anciens qui se trouvent dans les cimetières , explique le bourgmestre Pierre Huart, en charge de cette matière au collège. La matière est délicate, mais les cimetières doivent être gérés. Nous avons déjà réorganisé celui de Bornival. Ici à Nivelles, dans le cadre d’une réorganisation, 480 corps ont été déplacés. Prochainement, on réorganisera aussi le cimetière de Monstreux."