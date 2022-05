La SNCBva démonter la marquise de la gare de Nivelles: pas de train vers Bruxelles ces 4 et 5 juin

L’information, donnée par la SNCB, est relayée par le site internet de la Ville de Nivelles pour lui donner l’écho le plus large possible: le week-end prochain, il n’y aura pas de train entre Luttre et Bruxelles-Midi. Organisée dans le cadre des travaux destinés à préparer l’arrivée du RER, cette interruption de la circulation ferroviaire ce samedi 4 et ce dimanche 5 juin sur la portion de la ligne 124 qui traverse le Brabant wallon sera compensée par la mise en service de bus de remplacement entre Nivelles et Bruxelles.