Nivelles: une nouvelle demande de permis pour l’hôtel de Rifflart d’Ittre

Ce n’est pas la première fois et l’objectif est toujours le même: créer sur place un "appart-hôtel" qui, selon les plans comprendra plus de 40appartements.

Cette enquête publique débutera le 30 mai, et durera jusqu’au 13 juin. Durant cette période de 15 jours, pour permettre aux personnes intéressées de faire des remarques sur cette nouvelle version du projet, le dossier pourra être consulté – uniquement sur rendez-vous (067882265) – au service de communal de l’urbanisme.

On se souviendra que la semaine dernière, le comité de riverains et la section locale des Engagés, se doutant que cette nouvelle demande de permis allait arriver, avaient signé un courrier commun pour demander au gouvernement wallon de préserver ces lieux historiques.

Au conseil communal de lundi dernier, Évelyne Vanpée (Les Engagés) est revenue sur un épisode précédent de la saga. Un premier refus de permis, en décembre 2020, avait été justifié par le fait que le projet, dans sa version de l’époque, mettait en péril la survie d’arbres remarquables poussant dans le jardin.

Deux arbres remarquables abattus en toute illégalité

Mais il est apparu par la suite qu’en toute illégalité, deux de ces arbres remarquables avaient été déjà abattus. Et le troisième avait été volontairement dégradé.

La conseillère voulait savoir quelles sanctions avaient été prises suite à ce comportement. L’échevin Pascal Rigot a répondu qu’après le constat des faits, un procès-verbal avait été transmis au parquet du Brabant wallon, lequel a finalement laissé l’initiative au fonctionnaire délégué et à la Ville.

Le Département de la nature et des forêts (DNF) a été consulté et finalement, la Ville a proposé une compensation sous forme de replantation. Trois arbres devront être replantés par le promoteur sur le site même, plus sept autres ailleurs sur le territoire de Nivelles à des emplacements qui restent à déterminer. Donc dix nouveaux arbres au total, et cette exigence sera sans doute reprise dans le nouveau permis si celui-ci vient à être octroyé par la Ville.