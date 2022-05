Michel Belleflamme, fondateur de l’ASBL Émeraude, fait citoyen d’honneur de Nivelles

Avec le soutien de sa direction, il a fondé il y a cinquante ans l’Atelier protégé nivellois (APN), qui s’est d’abord installé dans des locaux de l’entreprise. Cette activité permettant de proposer un travail à des personnes souffrant d’un handicap léger s’est développée et elle a déménagé dans le zoning Sud, où l’entreprise de travail adapté ( www.etaapn.be ) est toujours active.

Dix ans plus tard, Michel Belleflamme a poussé l’équipe dont il s’était entouré à aller plus loin, en s’occupant des personnes handicapées incapables de travailler. C’est ainsi que l’ASBL Émeraude, une institution basée à Baulers, a été créée. Toujours (très) actif au sein des deux structures, l’octogénaire a participé aux nouveaux développements de l’ASBL: pour répondre aux inquiétudes des parents vieillissants, Émeraude, qui était un centre de jour, a ouvert un centre résidentiel au quartier Sainte-Barbe.

Sacré boulot? C’est sans compter l’important engagement de Michel Belleflamme, en parallèle, au sein du Rotary de Nivelles, qu’il a présidé. Il a également assuré des fonctions au niveau du district du Rotary et les membres se demandent toujours comment il parvenait à enchaîner autant de réunions et de visites extérieures!

«Je partage cette distinction avec des dizaines de personnes extraordinaires!»

Mardi soir, Michel Belleflamme a été reçu à l’hôtel de ville, pour un événement à propos duquel ses amis avaient gardé le secret: il a été fait citoyen d’honneur de la ville de Nivelles. "La carrière exceptionnelle de Michel, son dévouement aux autres et particulièrement aux plus défavorisés, son sens de l’honneur et du devoir, son idéal de vie font qu’aujourd’hui, il mérite amplement d’être reconnu par l’ensemble de la communauté nivelloise" , a salué le bourgmestre, Pierre Huart.

Aujourd’hui encore, ce fondateur hors norme est présent pratiquement tous les jours dès l’ouverture de l’APN, et c’est souvent lui qui ferme les portes en fin de journée. Ce qui a permis à son successeur à la présidence du conseil d’administration d’Émeraude, le notaire Thierry Vanpée, de collecter quelques anecdotes… Ainsi, un jour que le zoning était bloqué par des grévistes, Michel Belleflamme est rentré chez lui… pour enfiler une tenue militaire et ainsi pouvoir franchir les barrages. Préoccupé par les économies d’énergie, il éteint souvent les lampes, coupe les interrupteurs, retire les fiches des prises… y compris celle du distributeur de boissons fraîches! Se disant honoré de recevoir cette distinction de citoyen d’honneur d’une ville "où il fait bon vivre" , Michel Belleflamme a surtout remercié sa famille et ses collègues, mardi soir. "Je partage cette distinction avec des dizaines de personnes extraordinaires!" , a-t-il souligné.