L'espoir s'amenuise pour la polyclinique Érasme à Nivelles

Une date circule d’ailleurs déjà pour cette cessation des activités de la polyclinique: le 1er septembre. Dans trois petits mois, donc, et des travailleurs voulant rester anonyme dénonçaient le caractère brutal et unilatéral de cette décision.

Du côté de l’hôpital universitaire Érasme, on concédait que la fermeture de cette polyclinique du centre de la cité des Aclots était une possibilité. Mais à suivre le service de communication du groupe, cette fermeture potentielle est à ce stade seulement évoquée dans une étude, qui doit encore être analysée. Un conseil d’administration, prévu à la fin du mois de juin, tranchera dans un sens ou dans un autre.

Nous avions toutefois appris, ce qui ne semblait pas très positif, que les responsables d’Érasme avaient déjà obtenu un rendez-vous avec des représentants de la Ville, au début de cette semaine, afin d’évoquer l’avenir... Le bourgmestre Pierre Huart, qui avait soutenu l’idée de la construction de nouveaux locaux pour la polyclinique Érasme dans le cadre du projet immobilier dit des Conceptionnistes, nous avait confirmé l’information. Il nous avait expliqué qu’il plaiderait pour le maintien de cette fonction, qui est importante dans un centre-ville.

Cette réunion a bien eu lieu et les nouvelles ne sont pas très positives. Il semble bien que la décision de fermeture soit acquise...

A priori, pas de perte d’emploi

Par contre, les responsables d'Érasme ont confirmé à la Ville que des propositions seront faites à chaque travailleur, et qu’il n’y aura donc a priori pas de perte d’emploi.

Après le conseil d’administration de la fin juin, une nouvelle réunion devrait avoir lieu avec la Ville, cette fois avec des techniciens pour se pencher sur l’avenir... du bâtiment.

"Ce n’est pas nous qui gérons la polyclinique. J’ai dit aux responsables que je comprends qu’il y ait certaines contingences , commente le bourgmestre de Nivelles. Si on peut être rassurés à propos du personnel, on ne veut pas que ce bâtiment reste abandonné. Et nous ne comptons pas non l’acheter..."