L’identité du bourgmestre de Nivelles Pierre Huart a été usurpée

La présidente du CPAS, la ministre Valerie De Bue ou encore les conseillers de l’opposition lui ont montré qu’ils avaient bien eu ce curieux courrier.

Celui-ci n’a heureusement pas trompé grand monde, le maïeur aclot n’ayant pas vraiment l’habitude de s’adresser à ses collègues en néerlandais. Ni de signer "Pierre Huart, Mayor". Il s’agissait en réalité d’une usurpation d’identité et sans doute d’une tentative d’arnaquer les destinataires.

Les plus éclairés en matière de gestion des mails ont pu le voir rapidement en cliquant sur l’adresse d’envoi. Si celle-ci annonçait "Pierre Huart" comme nom générique, l’adresse réelle ne correspondait pas du tout et renvoyait à une mystérieuse adresse gmail qui était composée de deux lettres et sept chiffres.

Ce courriel plus que suspect indiquait (on vous traduit du néerlandais): "Pourriez-vous, s’il vous plaît, m’accorder une minute pour m’aider à terminer une tâche discrètement? Je souhaite recevoir votre réponse par e-mail car je suis actuellement en réunion."

Ce qui fait penser à une autre arnaque désormais bien connue, avec ces mails qui laissent penser à des correspondants qu’une de leur connaissance se retrouve sans argent à l’étranger, et sollicite une aide financière en demandant de garder tout cela secret. En ce qui concerne le bourgmestre Huart, le but était clairement d’obtenir un premier mail en réponse, sans doute pour commencer les manœuvres d'escroquerie.

«Mon compte n’a pas contre pas été piraté»

"Mon compte n’a pas été piraté, mais des gens ont usurpé mon identité" , confirmait le maïeur aclot jeudi matin.

Il n’en reste pas moins que les auteurs ont manifestement eu accès à une liste des adresses email des autres mandataires politiques nivellois.

Pierre Huart a réagi rapidement via les réseaux sociaux pour avertir tous ceux qui auraient reçu cet email en néerlandais utilisant son nom de ne pas y réagir, et même de ne pas l’ouvrir.

Il comptait également avertir la police dans la journée.