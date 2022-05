Nivelles: des travaux et une circulation perturbée dès ce mercredi soir sur la E19

En direction de Nivelles, la circulation s’effectuera sur la bande d’arrêt d’urgence ainsi que sur la de bande de droite et celle du milieu. en direction de Bruxelles, par contre, La circulation s’effectuera sur deux bandes accueillant habituellement la circulation en direction de Bruxelles ainsi que sur une bande basculée à contresens grâce à un passage aménagé en berme centrale.

De plus, du lundi 30 mai au 6 juin, l’accès à l’autoroute de l’échangeur n° 19 "Nivelles Sud" sera fermé à la circulation, et une déviation sera mise en place car il ne sera plus possible d’emprunter la sortie de l’échangeur n° 18 "Nivelles Nord".

L’aire autoroutière d’Orival située en direction de Bruxelles restera accessible pendant les travaux, à l’exception du vendredi 3 juin de 4h à 18h, et du samedi 4 juin de 10h à 20h.

Ce chantier représente un budget de près de 1,6 million d’euros HTVA financé par la SOFICO, maître d’ouvrage.