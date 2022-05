L’avenir de la gare de Nivelles: pour l’échevin Pascal Rigot, «il faut éviter de leurrer les gens…»

Au conseil communal de lundi soir, Gaëtan Thibaut a interpellé le collège à propos de l’application de cette motion, deux mois après son adoption à l’unanimité par le conseil. Notamment parce qu’un comité de suivi avait été envisagé, notamment pour prendre connaissance des suggestions de la population lorsqu’elle serait consultée sur l’avenir de la gare. Un collectif de citoyens a, semble-t-il, pris l’initiative d’une consultation en ligne, mais la Ville n’a pas encore pris d’initiative pour cette enquête, ni pour constituer le comité de suivi.

Le bourgmestre, Pierre Huart, a commencé par préciser que du côté de la Ville, deux choses sont claires: la majorité tient effectivement à ce que le bâtiment soit préservé, mais le collège a décidé ne pas l’acheter. Depuis le vote de la motion par le conseil, des contacts ont été pris avec la SNCB et avec le ministre fédéral de la Mobilité, Georges Gilkinet.

«Nous avons mis une balise: le respect du patrimoine»

La SNCB a précisé qu’elle n’avait pas vocation à entretenir du patrimoine dont elle ne se sert pas: elle n’est donc pas favorable à une mise à disposition, ni à la signature d’un bail. Quant au ministre, a précisé l’échevin Pascal Rigot, il a indiqué qu’il n’était pas compétent dans cette matière: ce sont les structures de la SNCB qui décideront.

La SNCB n’est manifestement pas très chaude non plus pour un "moratoire": elle va mettre le bâtiment en vente, et l’acquéreur décidera de la destination de ce qui sera devenu son bien. La Ville accordant les permis d’urbanisme, elle signalera à la SNCB qu’elle exigera que le bâtiment soit respecté. Pas question donc, pour prendre un exemple extrême, de le raser pour reconstruire autre chose.

Pour PluS, Gaëtan Thibaut s’est dit déçu: un comité de suivi et une consultation citoyenne étaient pourtant prévus dans la motion votée par l’ensemble des groupes présents autour de la table du conseil communal.

"Il faut éviter de leurrer les gens en faisant croire qu’ils auront leur mot à dire sur l’affectation future , a répliqué Pascal Rigot. Le bâtiment sera vendu et l’acquéreur en fera ce qu’il veut, nous n’avons aucune prise là-dessus. Un comité de suivi travaillerait pour rien… Mais nous avons mis une balise, qui est le respect du patrimoine."