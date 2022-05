L’édition 2020 avait été annulée et celle de 2021, après être restée des semaines en balance, avait subi le même sort. Impossible, à l’époque, d’imaginer un rassemblement de plusieurs centaines de personnes dans le centre-ville…

C’est que la Foire agricole est non seulement le rendez-vous des agriculteurs de toute la région, mais aussi une manifestation attendue par les familles comme pour le carnaval ou le tour Sainte-Gertrude. Les Aclots "descendent" plusieurs heures dans le centre-ville, transformé en ferme géante, se promènent de la Grand-Place à la place Émile de Lalieux, profitent des animations, mangent un bout sur les stands ou à une terrasse…

Pour inciter à manger local

À l’heure des hausses de prix et de la guerre en Ukraine, la foire agricole prend une autre dimension et l’événement servira à faire passer le message du "manger local". Durant la pandémie, la Ville avait imaginé un concours de recettes avec des ingrédients achetés chez les producteurs locaux. Cet outil de promotion en ligne est maintenu.

Des vidéos seront postées sur les réseaux sociaux et les gagnants remporteront des bons de réduction pour manger chez un restaurateur nivellois ou pour acheter chez des producteurs aclots.

Nouveauté cette année, la foire commencera par… un film. En effet, le mardi 31 mai à 20h, une projection gratuite du long-métrage Au nom de la terre sera proposée par la Ville au Ciné 4. Il s’agit d’une sorte de saga familiale basée sur l’histoire du réalisateur Édouard Bergeon, et qui montre l’évolution du monde agricole en quarante ans.

"C’est un film qui n’est pas marrant du tout, et c’est vrai qu’il y a eu débat en interne sur le maintien ou non de cette projection, convient l’échevin de l’agriculture, Pascal Rigot. Mais on a décidé de le faire, parce que nous vivons dans la réalité et que tout n’est rose…"

Le retour de la Foire agricole en ville le lundi 6 juin, lui, s’annonce tout de même comme une vraie fête. Sur la Grand-Place, on retrouvera le concours de chevaux de traits, des démonstrations de débardage et de travaux agricoles par l’association Les Flocons.

Concours de lancer de ballots

Autour de la collégiale, le concours de bovins de race Blanc-Bleu-Belge sera également organisé, après quelques sueurs froides (lire ci-dessous) des organisateurs. Et la Fédération des jeunes agriculteurs proposera des dégustations dans sa "ferme en ville".

Autre tradition respectée, le concours de lancer de ballots, avec une infrastructure rénovée. Il verra s’affronter quelques gros bras… ainsi que les mandataires politiques qui tâcheront de manier la fourche sans être trop ridicules. Ambiance bon enfant assurée, de toute façon.

La place Émile de Lalieux, elle, sera dédiée aux moutons avec aussi des démonstrations de chiens de troupeau. Dans le cloître, on ne retrouvera pas le petit élevage cette fois, mais le cercle apicole sera présent aux côtés de l’ASBL C’est Trop Bon, ou encore des stands de la Province.