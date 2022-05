Les bureaux des douanes et accises de Nivelles et d’Ottignies-Louvain-la-Neuve vont-ils fermer?

"Ce qui me frappe dans ce plan, c’est que le Brabant wallon sera la seule province belge sans service des douanes et accises. Cela pose question au niveau du service public rendu aux citoyens et aux entreprises, d’autant plus que nombreuses sont les entreprises du Brabant wallon à être tournées vers l’exportation. Elles seront donc pénalisées en devant aller à Gembloux où le SPF compte regrouper des services douaniers." Ou bien à Charleroi.

Du côté du SPF Finances, on confirme: "Le regroupement des services douaniers des provinces de Namur (Saint-Servais) et du Brabant wallon (Nivelles), au sein du site de Gembloux (anciennement protection civile – actuel site du SPF Finances), fait effectivement bien partie du plan infrastructure horizon 2024 du SPF Finances."

«Pour optimaliser les ressources et les moyens disponibles», dit le SPF Finances

Si ce transfert se concrétise, onze fonctionnaires seront appelés à quitter le bâtiment du ministère sis au 77 de la chaussée de Bruxelles et un fonctionnaire le bâtiment de l’avenue Paul Delvaux à Ottignies-Louvain-la-Neuve.

"Le regroupement fait suite à une réflexion par l’administration générale des douanes et accises concernant son organisation, qui vise à optimaliser les ressources et les moyens disponibles , justifie-t-on au SPF Finances. Le site de Gembloux, central pour les deux provinces, regroupera à cet effet le personnel des douanes et inclura des fonctions d’entreposage et de parking. S’agissant d’un ancien site occupé par la protection civile, il est parfaitement approprié pour cet usage."

André Flahaut compte donc interpeller le ministre des Finances, Vincent Van Peteghem (CD&V) et le secrétaire d’État en charge de la Régie des Bâtiments, le Jodoignois Mathieu Michel (MR), les locaux nivellois étant propriété de l’État.

Ce dernier n’est pas au courant d’un tel projet de déménagement, nous dit-il. "Actuellement, dans notre plan d’investissement, nous avons un projet de création d’un centre de scanning pour la douane à Gembloux. Mais c’est pour au-delà 2027."

Dans son combat, le député pourra compter sur le soutien de Pierre Huart, le bourgmestre de Nivelles, qui a aussi eu vent de cette nouvelle. "Avoir un service de douane de proximité est important et nécessaire en Brabant wallon. J’ai une réunion ce mardi avec l’inBW, intercommunale qui gère une dizaine de parcs d’activité économique et qui sera donc impactée, pour voir comment réagir."

Pas la première fois qu’il est question de fermeture des douanes en Brabant wallon

Ce n’est pas la première fois qu’on parle de la fermeture des services des douanes en Brabant wallon. En 2009, le bureau nivellois a même été fermé quelques semaines, le service ayant été centralisé à Ottignies-Louvain-la-Neuve avant une marche arrière du ministère des Finances suite aux interpellations locales.

En 2017, un projet de réorganisation des douanes envisageait aussi la disparition du service en Brabant wallon.

Et donc une nouvelle fois, il est question d’un tel bouleversement.

Flahaut appelle à la mobilisation

"C’est injuste pour le Brabant wallon , s’énerve André Flahaut. Et ce n’est pas le seul dossier où on fait comme si le Brabant wallon n’existait pas. Il y a le survol des avions, le viaduc Herrmann-Debroux, etc. J’appelle donc les élus brabançons à être vigilant et à nous mobiliser au-delà des clivages politiques pour faire respecter le Brabant wallon, ses habitants, ses entreprises, etc."