Nivelles: l’École provinciale des métiers inaugure son poulailler

"C’est une idée que nous avions eue un peu avant la crise sanitaire, et la réalisation a donc pris un peu de temps , explique Émilie Halloy, l’enseignante qui a imaginé cet outil pédagogique. Le site de l’école comprend beaucoup d’espaces verts, et donc il se prête particulièrement bien à accueillir des poules. Et surtout, les élèves y voient beaucoup de sens: c’est un projet transversal, qui permet de mettre en œuvre diverses compétences, quel que soit le niveau des adolescents."

En effet, l’école comprend une section maçonnerie dont les élèves ont réalisé une dalle de béton, avec toutes les précautions et les efforts que cela nécessite. La dalle a permis de poser la structure construite en un trimestre par les élèves de menuiserie.

Et là aussi, ce n’était pas une petite affaire de partir des plans puis tracer, assembler, poncer, monter le tout sur place, penser aux pondoirs, aux perchoirs, à la gouttière qui permet la récupération de l’eau de pluie, s’assurer de l’efficacité de la trappe qui assure le passage des poules… D’après les enseignants, les élèves se sont fort impliqués dans ce projet concret, et finalement très peu d’erreurs ont été commises lors de la réalisation.

Cinq poules dès septembre

La section horticole était évidemment partie prenante du projet avec le mesurage de la parcelle et la préparation du terrain, puis la pose des clôtures, du portique et l’aménagement du chemin d’accès. Maintenant que tout est en place, trois poules occupent les lieux. En septembre, elles devraient être cinq.

Et le travail va se poursuivre: en s’occupant de ce poulailler, les élèves de l’EPM travailleront la socialisation et la communication, feront connaissance avec la vie de la basse-cour, et apprendront notamment à gérer les déchets. Quant aux œufs produits, ils donneront l’occasion à la section cuisine de se pencher sur diverses recettes utilisant cet ingrédient élémentaire, qui peut être travaillé de multiples manières.