Orages: dégâts limités à Nivelles où, heureusement, des mesures avaient été prises...

"Cela fait plus d’un mois que nous avons pris contact avec tous les agriculteurs de Nivelles, pour rappeler l’importance de placer des dispositifs pour retenir les coulées de boue à certains endroits sensibles , confirme l’échevin des Travaux, Pascal Rigot. Je pense notamment aux ballots de paille, qui ont prouvé leur efficacité. Et nous avons eu une bonne collaboration: il y a vraiment très peu de récalcitrants. Une équipe de la Ville a fait le tour de tous les points noirs et des zones à risques."

Au niveau des infrastructures publiques, les avaloirs et les bassins d’orage ont également fait l’objet de vérifications, en collaboration avec la Province, la Région ou encore l’intercommunale inBW. Même les bassins ne dépendant pas de la Ville mais situés sur le territoire communal ont été inspectés, et ce travail s’est terminé mercredi. En se servant des données récoltées en juin dernier, la liste des points à surveiller a également été actualisée.

Vu les alertes aux orages lancées par l’Institut royal météorologique, le premier "stress test", c’était ce vendredi.

Quelques sueurs froides à Baulers

Et effectivement, vers 13h, des pluies intenses sont tombées sur Nivelles. Elles ont duré une petite demi-heure et momentanément, plusieurs voiries se sont retrouvées sous eau.

Ceux qui sont passés par l’avenue du Centenaire au plus fort de l’orage voient sans doute de quoi on parle…

Premier bilan? Vers 17h, l’échevin Rigot confirmait que des remontées d’égout ont été constatées dans le centre-ville, notamment dans un magasin et dans un restaurant. Le niveau de l’eau est bien monté aussi du côté du parc de la Dodaine, mais ce n’était que temporaire. Par contre, il y a eu des coulées de boue qui ont provoqué quelques sueurs froides à Baulers, du côté d’Alzémont.

"Cela semble s’être limité aux voiries, mais on verra quand les habitants reviendront du travail s’il n’y a pas de dégâts dans les habitations , expliquait Pascal Rigot en fin d’après-midi. Nos services sont intervenus pour nettoyer le plus rapidement possible, notamment à la rue aux Cailloux."