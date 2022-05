Nivelles: des craintes pour l’avenir de la polyclinique Érasme

Du côté de la direction, on tenait toutefois à préciser jeudi après-midi que rien n’est fait. Il est vrai qu’un tel projet est à l’étude, et qu’un conseil d’administration prévu fin juin devra se prononcer sur cette éventualité. C’est tout ce qui peut être communiqué à ce stade… "Quelqu’un a été mis au courant de cette étude, et nous avons donc rencontré le personnel mercredi, pour expliquer ce projet qui est toujours en cours d’analyse , affirme la directrice de la communication de l’hôpital universitaire Érasme, Frédérique Meeus. C’est une étude: il n’y a pas encore de décision. Et quelle que soit la décision que le conseil d’administration prendra, toutes les personnes qui travaillent à Nivelles auront la possibilité de garder leur poste."

Une date circule déjà...

Du côté du personnel, on redoute cependant que la décision de fermer la polyclinique implantée à Nivelles depuis de nombreuses années ait en réalité déjà été prise. Et que le conseil d’administration du 30 juin prochain vote seulement pour l’entériner.

Une date de fermeture circule déjà: le 1erseptembre. Dans trois mois, donc. Ce qui a étonné à peu près tout le monde au sein de la polyclinique. Structure de proximité, elle reçoit pas mal de patients de Nivelles et des alentours, que ce soit pour des consultations de spécialistes ou pour des examens pré-opératoires. Pour la Ville (lire ci-dessous), la présence de la polyclinique Érasme est aussi très importante.

"Au-delà du fait que tant le personnel que les médecins sont mis devant le fait accompli, la plupart des patients vont se retrouver sans médecins pour assurer la continuité de leurs soins , affirme une source interne qui veut rester anonyme. En effet, la plupart des médecins consultent en partie à la polyclinique à un tarif franchisé pris en charge par les mutuelles, et aussi en centre médicaux ou à leur cabinet mais en tarifs privés…"

La fermeture de la structure à Nivelles, si elle venait à se confirmer, obligerait dès lors les patients à se rendre à l’hôpital Érasme à Anderlecht pour continuer à bénéficier des soins à tarif réduit dans le même réseau hospitalier.

«Consterné»

"L’ensemble du personnel est consterné par cette décision brutale, violente et non concertée" , martèle notre interlocuteur. Qui précise que la fronde s’organise déjà en interne, et que les syndicats ont également été alertés dès mercredi afin de tenter d’infléchir la position prêtée à la direction d’Érasme.