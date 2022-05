Un MBA condensé pour les managers en herbe

À cette occasion, Benjamin Beeckmans, professeur d’entreprenariat à Solvay et le député wallon Nicolas Janssen, président de Cap Innove, se sont adressés aux participants pour les féliciter avant de leur remettre leur diplôme. Ensemble, ils ont souligné leur conviction qu’il y a nécessité à encourager l’entreprenariat wallon.

"Selon une étude européenne récente sur les "déterminants de l’entrepreneuriat", la Belgique s’en sort bien globalement tant au niveau des compétences que du cadre réglementaire ou de l’accès au financement, expose Nicolas Janssen, le directeur de Cap Innove, qui accompagne et conseille les start-up du Brabant wallon. Il y a cependant deux points, pour lesquels nous sommes en queue de peloton: la peur de l’échec, là nous sommes derniers, les Belges ayant "le plus peur de l’échec", et nous sommes également derniers pour ce qui est de la culture entrepreneuriale, ce qui signifie que les mentalités, en Belgique, sont peu favorables à l’entreprenariat.

Cap Innove s’efforce de faire évoluer ces réalités qui nous handicapent car la Wallonie a besoin d’entrepreneurs, qui créent des emplois et de la valeur partagée. Il faut encourager l’entreprenariat!"

Pour rappel, Cap Innove a été créé il y a 40 ans par l’ULB afin de créer des ponts entre le monde de l’entreprise et les universités. "Ce travail collectif est l’une des clés de la réussite socio-économique du BW, qui se distingue clairement de la Wallonie" , soutient Nicolas Janssen.

Une deuxième édition de ce MBA est déjà programmée. La séance d’information aura lieu le jeudi 2 juin, de 17h à 19h chez Cap Innove.