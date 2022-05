Grand prix et bonnes affaires pour l’Ascension

"Les Nivellois l’attendent, de nouveaux commerces se sont installés dans le centre depuis la fin du confinement, la dynamique est là et la braderie revient , indique l’échevin du Commerce, Benoît Giroul. Nivelles Commerces travaille depuis des semaines sur cette nouvelle édition."

L’association des commerçants en a aussi profité pour "dépoussiérer" son logo, et lui donner un peu plus de couleurs. Quant au fil rouge de cette braderie 2022, on évoquera cette fois les bolides et les chicanes: "On fête en 2022 le 50eanniversaire du premier grand prix de F1 organisé à Nivelles: nous avons embrayé sur ce thème, qui est gai à travailler" , dit la présidente de l’association, Fabienne Mahy.

"Grand prix" étant au singulier, il n’y a pas de confusion possible: la braderie de l’Ascension est bien destinée à liquider les stocks qui s’amoncellent dans les arrière-boutiques en proposant sur les étals des marchandises à tarifs intéressants.

Jusqu’au samedi en soirée

Tous les magasins du centre seront ouverts le jeudi 26 mai, et la braderie se prolongera jusqu’au samedi 28 en soirée. Les amateurs de bonnes affaires ont donc tout intérêt à prendre place sur la grille de départ…

L’objectif des commerçants étant d’attirer un maximum de monde pour ces trois jours de bonnes affaires, des animations conviviales sont prévues sur la Grand-Place, dans la rue de Namur ainsi que sur la place de Lalieux. Des commerçants ambulants seront également présents à certains endroits, et plusieurs associations locales – des groupes de gilles notamment – tiendront des stands qui les aideront à financer leurs activités. La confrérie de la Jean de Nivelles sera aussi de la partie, du côté du boulevard Fleur de Lys.

Le programme prévoit notamment pour le jeudi une exposition de véhicules sur la Grand-Place ainsi qu’un circuit de voitures téléguidées. La police fera de la sensibilisation avec sa voiture-tonneau et un concert "cover" est prévu dans l’après-midi. Un circuit de petites voitures sera proposé aux enfants dans la rue de Saintes et un simulateur de Formule 1 sera installé sur la place de Lalieux.

Une petite exposition de véhicules "tunés" est aussi annoncée et on trouvera en plusieurs endroits des animations pour enfants, des podiums, des châteaux gonflables… Le jeudi, une brocante est prévue dans la montée de la rue de Namur vers la gare. Le vendredi, il y aura moins d’animations mais on reprendra le samedi avec notamment une course de cuistax sur la place de Lalieux.