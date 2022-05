Nivelles: le souvenir de mai 1940 perpétué à Baulers

Des chars ont tiré sur la ferme Hanneliquet et l’attaque à la grenade de l’un des blindés allemand par un groupe envoyé en reconnaissance a échoué.

Le soldat Lucien Caudmont, 20ans, est décédé après avoir reçu une balle en plein front. Deux de ses collègues ont perdu la vie également, et plusieurs autres Français ont été blessés avant que le régiment soit forcé de battre en retraite.

Avec Roger Thevenin jusqu’en 2019

Jusqu’en 2019, alors qu’il était âgé de 104 ans, Roger Thevenin, dernier survivant de cette bataille parmi ses camarades du 43régiment d’infanterie, revenait à Baulers pour témoigner. Il rappelait aussi, devant les jeunes impressionnés, qu’il avait toujours un morceau d’obus dans la main, et qu’il avait refusé qu’on l’enlève, pour ne pas oublier les soldats tombés au combat à ses côtés.

Ce lundi, 82ans jour pour jour après la bataille de Baulers, des commémorations étaient organisées dans le centre du village et à la ferme Hanneliquet, par la Ville de Nivelles et l’ASBL Du Côté des Champs. Cette association locale, en répondant en 2010 à un appel à projets intitulé "Nos mémoires vives", avait fait redécouvrir cette page tragique de l’histoire de Baulers.

Avec les enfants de l’école communale

Aujourd’hui, comme le souhaitait Roger Thevenin (décédé en juillet 2019), le souvenir se perpétue chaque année et les enfants de l’école communale ont pris lundi une part active aux cérémonies d’hommage aux combattants. Les élèves ont déposé des gerbes de fleurs devant les monuments et au cimetière, et ont également chanté la Brabançonne durant la commémoration.

Joël Fery, le président de Du Côté des Champs, avait également monté une exposition à la salle paroissiale de Baulers pour évoquer la vie de Roger Thevenin mais aussi celle de deux Baulersois, Pierre Petitniot et Étienne Van Wezemael, qui étaient partis en 1942 pour rejoindre l’Angleterre mais ont été dénoncés et capturés. Ils ont été envoyés dans des camps de concentration et Étienne Van Wezemael est décédé à Dachau en mars 1944.