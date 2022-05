Nivelles: un courrier adressé à trois ministres régionaux pour défendre l’hôtel de Rifflart

Après avoir lancé en février une double pétition qui a recueilli plus de 900 signatures, l’association Les Amis de l’hôtel de Rifflart et la section nivelloise des Engagés ont décidé d’interpeller directement, par écrit, plusieurs membres du gouvernement wallon. L’idée est de demander une protection pour l’hôtel du marquis de Rifflart d’Ittre, un ensemble patrimonial – plusieurs bâtiments et un jardin arboré – datant des XVIIet XVIII siècles et situé au 15 de la rue de Soignies, dans le centre de Nivelles.