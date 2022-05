Tribunal de l’entreprise du Brabant wallon: le parquet veille au grain

La requête en effacement de dettes déposée par un photographe mis en faillite avec un passif de 63000€ a été acceptée car aucune faute grave et caractérisée n’a été relevée par le curateur.

Par contre, le parquet s’est opposé à la même requête déposée par le dirigeant d’une société active dans le secteur de la construction qui est connu de la justice depuis 1987 pour des faits de faux, d’insolvabilité frauduleuse et de banqueroute. Il a fait aveu de faillite en 2018. Le parquet a relevé qu’il s’était ménagé un crédit artificiel en ne payant pas des cotisations sociales depuis 2001 et en ayant confondu sa société et sa personne physique pour prêter de l’argent à sa fille en difficulté de trésorerie dans la gestion d’un hôtel à Wavre.