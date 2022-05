Conformément à la décision du conseil d’administration, une procédure de sélection externe a été initiée en janvier dernier. À l’issue de celle-ci, en sa séance du 11 mai, le conseil d’administration a désigné Laurent Dauge au poste de directeur général. Ce dernier prendra ses fonctions très prochainement.

Bien connu du côté de Mont-Saint-Guibert

Ingénieur civil des mines de formation, Laurent Dauge est actuellement Directeur général de la région sud du groupe Renewi Belgium (fusion des sociétés Shanks et Van Ganswinkel).

" Sa personnalité, ses 28 années d’expérience dans le secteur de l’environnement et son parcours au sein de différents postes de direction sont autant d’atouts pour in BW" , dit le communiqué d’in BW.

Laurent Dauge, ancien directeur général de Shanks, est bien connu dans le Brabant wallon et au travers des activités de l’entreprise à Mont-Saint-Guibert.

"Je suis très heureux de pouvoir confier bientôt à Laurent les rênes de l’intercommunale et je suis assuré de son enthousiasme à répondre aux défis majeurs des années à venir avec l’ensemble de nos administrateurs et collaborateurs que je salue et remercie déjà pour leur engagement." , a déclaré Baudouin le Hardÿ de Beaulieu.