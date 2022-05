Zone de police Nivelles-Genappe: un conducteur sur dix alcoolisé

Alors qu’on comptait 513 accidents avec dégâts matériels en 2019, ce chiffre n’était plus que de 381 en 2020, et il remonte à 430 l’an dernier. En ce qui concerne les accidents avec lésions corporelles, on était à 94 en 2020 et on passe à 115 en 2021, ce qui reste toutefois moins que les 138 de 2019 ou les 141 de 2018.

Le nombre d’accidents avec blessés graves, lui, stagne à 5 (en 2020 et 2021) tandis qu’il n’y a pas eu d’accident mortel à déplorer l’an dernier sur le territoire des deux communes. On sait, vu les drames récents sur la N93 et sur le contournement sud, qu’il n’en sera pas de même en 2022…

Le rapport d’activité, constatant que les chiffres de 2021 restent en deçà de ceux de 2019, indiquait par avance qu’il fallait craindre que le discours change cette année. C’est que l’an dernier, le trafic restait tout de même moindre avec le télétravail et des activités de loisirs au ralenti.

«Un chiffre qui fait froid dans le dos»

Les contrôles routiers ont tout de même repris, avec notamment le retour des campagnes Bob et dans un premier temps l’utilisation du "sampler" par la zone: cet appareil permettait de mesurer les "effluves" d’alcool dans l’habitacle de la voiture pour trier les automobilistes qui devaient ou non être soumis à l’éthylomètre. Une fois les contraintes sanitaires levées, le nombre de conducteurs testés a considérablement augmenté: 1672 l’an dernier, contre 628 en 2020.

Résultat? À la grosse louche, un conducteur sur dix (9,4%, en réalité) se trouvait sous l’effet de l’alcool. "Un chiffre qui fait froid dans le dos lorsqu’on compte le nombre de véhicules que nous croisons tous les jours sur nos routes" , commente la zone, et on peut deviner que les contrôles routiers (lire ci-dessous) vont se multiplier cette année.

En ce qui concerne la vitesse, 286736 véhicules sont passés devant les radars de la zone ou le Lidar régional et 7476 automobilistes étaient en infraction. Soit 2,61%, proportion qui est restée stable d’une année à l’autre.