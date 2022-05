Les foodtrucks seront de retour sur la Grand-Place de Nivelles pour 19 mercredis, dès le 25 mai

Mais l’afflux de visiteurs à partir de midi et jusque tard en soirée, les files devant les foodtrucks, les terrasses bondées aux alentours pour profiter de l’ambiance conviviale ont mis tout le monde d’accord en deux ou trois mercredis. L’expérience a été rééditée sans que le succès se démente: pour 2019, les initiateurs estiment sur base du nombre de repas vendus par les foodtrucks que 80000 personnes ont participé aux divers rendez-vous de la saison.

Les soirées avec plats originaux et animations musicales en plein air attiraient des curieux de tout le Brabant wallon mais aussi de Bruxelles, et même du nord de la France! Et la promotion sur les réseaux sociaux, Facebook et Instragram, a amené plus de 5500 "followers" à l’événement.

Du 25 mai au 28 septembre

Malheureusement, l’arrivée de la crise sanitaire a mis, durant deux ans, Nivelles Village à l’arrêt. Mais cette page est enfin tournée: cette année, du 25 mai au 28 septembre, les foodtrucks seront de retour pour 19 mercredis gourmands et festifs en terre aclote. On y retrouvera le coin apéro, les espaces de détente pour les petits et les grands, et les cours de salsa qui instauraient une ambiance de feu reviendront pour cinq soirées.

Il y aura aussi trois concerts, une fanfare pour l’inauguration du 25 mai, une scène ouverte lors de la fête de la musique le 22 juin… Les organisateurs veulent également mettre certains pays à l’honneur lorsque la date de leur fête nationale est proche d’un rendez-vous de Nivelles Village. Via la gastronomie proposée, le décor ou l’ambiance musicale, on évoquera l’Italie le 1erjuin, la France le 13juillet… et évidemment la Belgique le 20 juillet.

Les commerçants invités à laisser leurs vitrines éclairées

"Nivelles Village a des retombées positives pour tous les commerçants du centre-ville , confirme la présidente de Nivelles Commerces, Fabienne Mahy. Nous les sensibilisons donc pour qu’ils préparent leurs vitrines et qu’ils les laissent éclairées même après la fermeture, les mercredis en soirée. Parce que forcément, 80000 personnes dans le centre-ville, cela crée du passage dans les rues et donc des opportunités. Volontairement, nous n’avons pas augmenté le nombre de foodtrucks présents: ils seront entre 12 et 14 chaque mercredi. Et lorsqu’il n’y a plus rien ou que les clients ne trouvent pas ce qu’ils voulaient, comme on l’a constaté, ils vont dans les restaurants de la rue de Bruxelles. Ces soirs-là, c’est toujours complet!"