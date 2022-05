Nivelles: le parc d’activité économique des Portes de l’Europe s’agrandit encore

"Les entreprises ont fait preuve de résilience et d’un esprit d’entrepreneuriat marqué, malgré le contexte difficile , indiquent les responsables de l’inBW. Nous envisageons l’avenir avec confiance, notamment dans les parcs de Nivelles."

C’est que le parc "historique" de Nivelles Sud (lire ci-dessous) a été étendu de 45 hectares il y a quelques années et la quasi-totalité des parcelles ont trouvé acquéreur. Et du côté des Portes de l’Europe, le développement est toujours en cours et la demande est forte.

L’inBW a racheté le site de l’ancien circuit automobile de Nivelles en 1996 pour le transformer en parc d’affaires. L’implantation est idéale: juste à la sortie de l’autoroute E19, très proche de Bruxelles et entre les aéroports de Zaventem et de Charleroi. Pour l’instant, sur 85 hectares, 68 entreprises sont installées dans le nouveau parc et l’inBW finalise l’équipement des 22 derniers hectares de l’ancien circuit.

Conserver le biotope naturel

Les travaux de nivellement sont terminés et le réseau d’égouttage est posé, tandis que les coffres de voirie et le placement des réseaux (électricité, télécoms…) avance. L’objectif est de terminer le chantier à l’automne, avec les plantations. C’est que le parc des Portes de l’Europe se veut moderne, offrant aux entreprises un environnement de qualité.

Sur les 22 hectares, une zone de 4,2 ha sera réservée autour du bassin d’orage, afin de conserver le biotope naturel où l’on trouve notamment des orchidées sauvages. Des collaborations ont été établies avec le plan communal de développement de la nature (PCDN) aclot, et un plan de gestion est en cours d’élaboration avec le Département de la nature et des forêts (DNF).

On se rappellera que le sujet avait été contesté, il y a quelque temps, via une interpellation publique au conseil communal aclot. "Dès le départ, nous avons porté une grande attention à la dimension environnementale , affirme le directeur de l’inBW, Baudouin le Hardÿ de Beaulieu. C’est d’ailleurs à notre initiative qu’avant de commencer les travaux, un spécialiste de l’ULB est venu sur place pour relever les espèces et les zones qui méritaient l’attention. Les entreprises situées en bordure des parcelles préservées seront aussi impliquées dans le plan de gestion."

Modifier le plan de secteur

Vu l’intérêt pour ce nouveau parc d’affaires, l’inBW a lancé la procédure administrative pour l’étendre sur 32ha, via une demande de modification du plan de secteur. Des avis favorables ayant été rendus, un arrêté provisoire de révision est espéré dans le courant de cette année.