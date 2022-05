Logistics Nivelles: on passe en phase 2

Une première phase lancée en septembre dernier, lorsque le groupe Kuehne + Nagel avait fait officiellement fait part son intention de fermer complètement le site de Nivelles à l’automne 2022, mettant en péril quelque 249 emplois directs au sein de la société logistique qui approvisionne les magasins Carrefour dans tout le pays. Depuis, les discussions ont connu plusieurs gros moments de tension mais la phase de consultation et d’information n’a jamais vu le groupe revenir sur sa décision de fermeture totale du site aclot.

De manière conservatoire, les syndicats ont décidé de rédiger un courrier de contestation de la décision prise par la direction de clôturer la première phase de la procédure. Il a été envoyé par recommandé à l’entreprise et cette procédure, rarement utilisée, permettra par la suite aux membres du personnel qui le souhaiteraient de contester individuellement leur licenciement devant le tribunal du travail.

Mais dans les faits, les discussions ne sont pas rompues entre les parties et jeudi, de premiers échanges ont eu lieu dans le cadre de la phase2 de la loi Renault. Il s’agit à présent de négocier concrètement le contenu du plan social dont bénéficieront les travailleurs qui, inévitablement, seront licenciés dans le courant de cette année.

Quand exactement? Les négociations de jeudi ont précisément porté sur le phasage envisagé pour la fermeture. On sait que le groupe Kuehne + Nagel s’était engagé, dans un premier accord intervenu en décembre dernier, à ne pas licencier de travailleurs du site de Nivelles avant le début du mois de juillet 2022. Le phasage tel que discuté hier fera l’objet d’une communication au personnel vendredi matin.

"Les discussions se poursuivent et nous essayons que les membres du personnel qui le souhaitent puissent travailler le plus longtemps possible sur le site , confirmait jeudi soir le permanent CNE Didier Lebbe. La semaine prochaine, le 13 mai, on abordera le plan social à venir et les aspects financiers. On verra bien…"