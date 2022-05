Zone de police Nivelles-Genappe: moins de vols en 2021, sauf par ruse

Ce volet "chiffres" s’ouvre sur ce qui pourrait apparaître comme une excellente nouvelle: alors que 3940 délits avaient été enregistrés en 2020, ce nombre tombe à 3259 pour l’an dernier. Moins 17%! Mais les responsables tempèrent: l’an dernier, le nombre des délits avait été "gonflé" par 633 faits liés au non-respect des mesures destinées à limiter la propagation du Covid. En 2021, année des règles très changeantes voire parfois fort peu claires, quelques PV ont été rédigés mais les agents ont surtout joué la carte de la sensibilisation. En tenant compte cela, finalement, il faut conclure que les chiffres de criminalité sont restés assez stables.

On a tout de même déploré moins de vols de voiture (42 en 2020, 37 en 2021), de vol à la tire (on passe de 38 à 20) et il n’y a pas eu d’arrachage de sac. Les cambriolages dans les commerces (43) restent stables et les extorsions sont par contre en hausse: 23 l’an dernier contre 19 en 2020

Les vols de vélos, eux, explosent: 82 en 2021 contre 34 l’année précédente. Mais cela s’explique surtout par l’épidémie de vols dans les caves d’immeubles à appartements à Nivelles, l’été dernier. La zone a fini par intercepter les auteurs, qui revendaient les vélos à Charleroi pour financer leur consommation de drogue…

Moins de vols dans les habitations

Les vols dans les habitations diminuent enfin: 305 en 2019, 252 en 2020 et 219 en 2021. Alors que les vols par ruse sont passés de 13 à 22 en un an. On peut supposer qu’à l’heure du télétravail et donc d’une présence accrue des habitants dans les logements en journée, les auteurs ont dû quelque peu se réinventer… C’est sans doute vrai aussi pour les faits d’escroqueries qui passent de 145 à 174. Pour tenter de faire face, la police locale mise notamment sur les messages de prévention.

En matière de violence intrafamiliale, 102 PV ont été rédigés pour violences physiques, 5 pour violences sexuelles, et 49 pour violences psychiques. C’est moins qu’en 2020 mais les policiers savent que les plaintes ne représentent qu’une partie de la réalité de ce type de délits, et se gardent donc de tirer des conclusions. Les faits de violences physiques dans l’espace public, eux, diminuent un peu, passant de 145 à 138.

En ce qui concerne les dégradations de propriété, la police a relevé 63 faits de vandalisme l’an dernier et 15 incendies volontaires.

Pour les stupéfiants, 155 faits de détention ont été enregistrés en 2021, 49 PV concernent l’usage de ces stups, 26 la vente, et 5 l’importation ou l’exportation. On le lira par ailleurs, le Service local de recherche (SLR) annonce un travail spécifique sur cette problématique dans les mois qui viennent.