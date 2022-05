Portes ouvertes et anniversaire réussis pour la zone de police Nivelles-Genappe

Un des objectifs de la journée était aussi de susciter des vocations. Après que les familles soient passées par les différents stands et se soient aperçues que la police ne se résumait pas aux contrôles et aux interventions visibles sur la voie publique, certains sont passés par le réfectoire du commissariat où des explications étaient données sur les possibilités de carrière et sur les épreuves de recrutement. On y a croisé quelques jeunes très intéressés…

Il est vrai que l’organisation de cette journée portes ouvertes a été une belle réussite, avec à la fois des possibilités de faire connaissance avec des aspects moins connus du métier de policier, des informations plus générales en présence aussi des partenaires habituels de la zone (service des douanes, associations qui s’occupent des animaux perdus, police fédérale…), et aussi des moments appréciés des visiteurs comme les démonstrations canines, le passage par divers stands de prévention permettant de faire passer des messages de manière ludique.

Pour les nostalgiques, on pouvait même y voir la Ford Gran Torino rouge de Starsky et Hutch (voir photo), ainsi que des véhicules et du matériel utilisés il y a quelques dizaines d’années par les gendarmes.

À propos de gendarmes, ces portes ouvertes constituaient l’occasion de faire le point sur l’évolution de la zone en 20 ans. Le bourgmestre Pierre Huart a ainsi évoqué les problèmes de place que rencontraient les policiers à l’ancienne gendarmerie, et la décision prise par son prédécesseur Maurice Dehu et par le bourgmestre de Genappe Gérard Couronné de construire un nouveau bâtiment.

La première pierre du commissariat central a été posée en 2010 et à la suggestion du chef de zone, le commissaire divisionnaire Pascal Neyman, un centre d’entraînement a été ajouté quatre ans plus tard. Ce bâtiment annexe propose deux stands de tir en sous-sol, ce qui permet de mieux former le personnel. Ces installations uniques dans la province sont d’ailleurs utilisées désormais par une bonne partie des autres zones de police du Brabant wallon, la police fédérale ainsi que des membres de zones de provinces voisines.

Alors qu’il y a vingt ans, la fameuse "norme KUL" prévoyait 95 policiers pour les territoires de Nivelles et de Genappe, ils sont désormais près de 110, et la zone continue à évoluer chaque année avec la mise en œuvre du concept d’entreprise libérée pour favoriser l’initiative au sein du personnel, l’utilisation de véhicules CNG et électriques, l’utilisation de bodycam en intervention…