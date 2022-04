Nivelles: 4 actions pour soutenir davantage encore la culture

Ce constat avait déjà été dressé après les confinements de 2020 et 2021, et le collège aclot avait mis sur pied diverses actions pour soutenir le secteur.

«Pour le secteur culturel, l’onde de choc se fait toujours sentir»

Au conseil communal de cette semaine, Grégory Leclercq (Écolo), l’échevin en charge de culture, a soumis aux élus un nouveau plan de relance.

"La société revit mais pour le secteur culturel, l’onde de choc se fait toujours sentir , a-t-il indiqué. En ce qui concerne le cinéma, on ne retrouve plus les chiffres de fréquentation enregistrés avant la crise. Et pour les autres spectacles, nous ne sommes toujours pas aux niveaux connus auparavant. Je n’ai pas de statistiques précises mais de manière générale, on peut estimer qu’il y a 30% de spectateurs en moins."

Les causes sont multiples: la crainte de certains, les difficultés économiques, les habitudes qui ont changé et rendent le public un peu plus casanier… "Il faut reprendre une dynamique , a constaté l’échevin. Le monde culturel doit peut-être aussi réinventer des moyens de toucher les populations plus éloignées, ceux pour qui la culture est moins accessible ou ne constitue pas une priorité."

Quatre volets

Le plan soumis au conseil comporte quatre volets.

Le premier volet, doté d’un budget de 60000€, soutiendra le redéploiement culturel en terre aclote, avec des activités incitant le public à sortir et participer davantage.

Autre axe, des aides complémentaires aux subsides annuels pourront être attribuées. Certaines associations sont arrivées au bout de leur trésorerie après deux années difficiles, d’autant que les activités de 2021 n’ont pas toutes bien fonctionné…

Un troisième volet concerne le soutien aux événements récurrents, avec un soutien de la Ville en matière de promotion et un forfait supplémentaire fixé en fonction du nombre d’entrées, à condition que le prix des tickets reste raisonnable. Un budget de 30000€ est prévu pour cela.

Aides spécifiques

Enfin, des aides spécifiques sont prévues pour permettre aux personnes les plus fragilisées d’avoir accès à la culture. Ce travail sera mené en collaboration avec les associations qui œuvrent au quotidien avec le public précarisé.

Louison Renault (PluS) s’est demandé comment ces aides seront attribuées et si le Centre culturel jouera un rôle de contrôle dans le processus.

Pour Grégory Leclercq, ce n’est pas la vocation du Centre culturel, qui est surtout un partenaire privilégié de la Ville et dont les actions sont également touchées par la crise. Le collège compte plutôt fixer des critères très précis pour l’octroi de ce nouveau coup de pouce à la culture, et les candidats devront présenter un plan financier.

Ce plan de relance de la culture a dès lors été approuvé à l’unanimité des conseillers présents.