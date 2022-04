Nivelles invitait les réfugiés ukrainiens et leurs hébergeurs ce vendredi soir à l’hôtel de ville

Quatre fois par an, Nivelles organise une cérémonie à l’hôtel de ville pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux habitants. Dans le même esprit, vendredi soir, l’ensemble des réfugiés ukrainiens arrivés à Nivelles ont été invités, aux côtés de leurs hébergeurs. L’occasion d’accueillir officiellement les uns et de remercier les autres pour leur dévouement, mais aussi de faire le point sur certains besoins, et de répondre aux questions.