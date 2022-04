Nivelles: une pierre symbolique pour l’Îlot Saint-Roch, où seront construits 271 appartements

À terme, ce sont 16 immeubles, totalisant 271 appartements, qui seront construits.

On se souviendra que le dossier n’a pas été simple. Les discussions entre le promoteur et la Ville ont duré une dizaine d’années, avec l’adoption d’un rapport urbanistique et environnemental en 2012. Une fois les deux parties parvenues à une vision à peu près commune du nouveau quartier, certains riverains se sont montrés peu convaincus et ont introduit des recours. Le permis accordé par la Région wallonne le 12 avril 2021, a cependant pu être mis en œuvre, et n’est désormais plus contesté.

Le site concerné, celui de la galvanisation de l’ancienne Brugeoise et Nivelles – active dans la fabrication de wagons de chemin de fer notamment –, a été abandonné en 1989, lorsque l’entreprise passée dans le giron du canadien Bombardier a fermé ses portes. Au temps de sa splendeur, la Brugeoise et Nivelles occupait 2000 personnes au Mont-Saint-Roch.

37000 tonnes de terre à dépolluer

Un projet de reconversion annoncé juste après la fermeture n’a jamais été concrétisé, et la pollution contenue dans le sol n’a pas été traitée bien que la végétation spontanée ait laissé au fil des années l’impression d’une zone revenue à la nature. Avant de s’attaquer à l’assainissement du sous-sol, Immobel a d’ailleurs commencé par éradiquer les renouées du Japon, plantes invasives néfastes pour les écosystèmes, qui proliféraient.

"Les terres ont été excavées pour être encapsulées sur site: le volume concerné est de 4063 mètres cubes , a souligné mercredi le bourgmestre, Pierre Huart. Quant à la pollution, le site a fait l’objet de grandes excavations en 2018 pour trois grandes zones contaminées aux huiles pétrolières. Le tonnage évacué est de 21000 tonnes. Il reste à évacuer, au droit du site Gillard, trois zones pour 2600 mètres cubes. Au total, la dépollution concerne plus de 37000 tonnes de terre!"

Une fois construit, le nouveau quartier sera traversé par une voirie principale que la Ville propose de nommer "avenue de la Galvanisation".

Selon le managing director d’Immobel, Adel Yahia, la commercialisation des logements de ce quartier où la mobilité douce aura une place importante a bien démarré.

Déjà une centaine d’appartements vendus

Sur les 120 premiers appartements mis en vente, une centaine ont déjà trouvé preneur. Alors que la deuxième phase de construction était envisagée en 2023, elle commencera dès la fin de cette année, et l’ensemble de l’Îlot Saint-Roch pourrait être terminé dans trois ou quatre ans.