Nivelles: les Aclots sont peu prioritaires pour les places en crèche

Au conseil communal de lundi, Évelyne Vanpée (LE), a demandé si cette annonce aura des conséquences à Nivelles. La Ville n’est pas reprise dans la liste des Communes prioritaires. Pourtant, il y a de nombreuses familles en terre aclote qui éprouvent des difficultés à trouver des places en crèche pour leur enfant. Et de nouvelles infrastructures construites via des charges d’urbanisme imposées aux promoteurs attendent de bénéficier de subsides de fonctionnement.

L’échevin en charge de l’accueil de la petite enfance, Grégory Leclercq (Écolo), a répondu en précisant que la Région avait effectivement prévu des montants pour les infrastructures, tandis que la FWB subsidiera le fonctionnement. Mais ce plan comporte deux volets et le premier dans le temps vise à créer de nouvelles places dans les entités où le taux de couverture – le rapport entre le nombre d’enfants en âge d’être gardés et le nombre de places disponibles – est le plus faible, et où il y a beaucoup de familles monoparentales. Avec un taux de couverture de 61%, Nivelles ne figure pas parmi ces prioritaires.

Le deuxième volet est ouvert à toutes les Communes et dans ce cadre, il est question de créer 347 places en BW. Ce sera dans un second temps, donc. Et Nivelles, vu son haut taux de couverture, risque d’être peu concerné: 21communes sur 27 ont un taux plus bas.

"Cela ne veut pas dire qu’on ne peut pas remettre de projets , a nuancé Grégory Leclercq. Une réunion est prévue la semaine prochaine dans ce cadre, et j’y participerai. Il est vrai que nous avons de moins en moins d’accueillantes à domicile mais dans le cadre de la dernière réforme, qui exige que les places en crèche soient désormais des multiples de sept, plusieurs places ont pu être créées, que ce soit au Centre de la petite enfance ou dans des crèches privées."