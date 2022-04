Joli succès pour le parcours «Art en chemin» à Nivelles

«Un flux constant de visiteurs»

Une exposition permanente était aussi présentée au Waux-Hall, afin de montrer aux visiteurs en début de parcours une œuvre de chaque participant. De quoi permettre à chacun de composer son itinéraire en fonction de ses envies. "Nous avons reçu un flux constant de visiteurs tout au long du week-end" , indiquait dimanche après-midi Pierre-Yves Darquenne, directeur du Centre culturel.

Des concerts et des spectacles s’ajoutaient aux expositions des plasticiens, et des artisans créateurs faisaient aussi partie de la sélection d’une centaine d’artistes locaux. Ainsi le ferronnier d’art Claude Peeters, installé rue du Mont-Saint-Roch, a forgé en public tout au long du week-end.

Lanternes, portails, passerelles, rampes...

À la forge, avec le feu qui chauffe le métal, les coups de marteau qu’on entend dès l’entrée et les réalisations en cours placées sur les établis, l’expression "atelier d’artiste" prend tout son sens. Spécialisé dans les œuvres évoquant le végétal et le style Art nouveau, le forgeron nivellois est un passionné. Il a expliqué aux visiteurs le travail de création, le traçage et le choix des matériaux qui précèdent la réalisation concrète, barre de métal et outils en main. Les lanternes, les portails, les passerelles, les rampes ou encore les verrières deviennent ainsi de véritables œuvres d’art.

"C’est une activité qui permet de lier l’utile à l’esthétique , dit Claude Peeters. J’ai travaillé 15 ans à la Brugeoise et Nivelles et comme j’étais passionné du travail du métal, j’ai commencé une activité complémentaire. Puis, en 1992, je me suis lancé complètement. Je travaille seul mais j’accueille parfois des stagiaires, notamment des étudiants en architecture qui viennent faire connaissance avec les matériaux… Nous allons aussi lancer tout prochainement des modules de stage à la forge."

Un regret

Si Claude Peeters est souvent seul dans son atelier, il collabore régulièrement avec d’autres artisans qui travaillent la pierre ou le bois pour certaines réalisations. Avec des spécialistes du vitrail, aussi, comme le Nivellois Henri Dupont, avec qui il a concrétisé de superbes projets.

Et là se glisse un regret, partagé par plusieurs artisans: il y a quelques années, l’Office des métiers d’art du Brabant wallon permettait de mettre ce genre de travail en lumière, et de favoriser la collaboration entre les artisans d’art. Une politique qui semble désormais abandonnée…