Nivelles consacre 50000euros à son tout premier budget participatif

Les dossiers pourront être soumis par des comités de quartier, des associations locales ou des citoyens. Y compris des mineurs de plus de 13 ans s’il y a parmi le groupe un majeur qui peut assumer la responsabilité du projet. La période de dépôt des dossiers sera ouverte du 1ermai au 15 juin et un comité de suivi, comprenant dix citoyens et des représentants de chaque parti, se penchera sur la faisabilité technique et sur la recevabilité des projets.

C’est qu’il y a une série de conditions à respecter: il faut que les réalisations proposées soient d’intérêt général, améliorent le cadre de vie ou la cohésion sociale, soient de compétence communale, ou encore puissent être concrétisées dans un délai de deux ans.

Par contre, ce n’est pas ce comité de suivi qui choisira quel projet réaliser si le montant de 50000€ budgété est potentiellement dépassé vu le nombre de projets soumis. Du 1eraoût au 30 septembre, ce sont les citoyens qui pourront voter soit via des bulletins papier à remettre dans une urne placée à l’entrée de l’hôtel de ville, soit de manière électronique.

Quatre ateliers participatifs

Les choix seront communiqués à la fin du mois d’octobre. Tout le processus sera accompagné par un bureau extérieur, et une campagne de communication garantira l’implication de la population. Pour aider les Nivellois à créer leur projet et à remplir un dossier de manière optimale, quatre ateliers participatifs sont prévus le 4, 7 et 10 mai à l’hôtel de ville, ainsi que le 2 juin.

Bernard De Ro (Les Engagés) a salué l’initiative mais il a déploré les 15000€ dépensés pour payer le bureau qui assurera le suivi. "C’est un prix assez standard , a répondu Pascal Rigot. Cela coûte cher, mais on a fait le choix de ne pas réaliser ce travail en interne: on voulait un accompagnement extérieur."

Gaëtan Thibaut (PluS), lui, a regretté qu’une partie du processus se déroule durant les grandes vacances. Et Véronique Vandegoor (DéFI) a trouvé que 50000€ de budget disponible, même pour une première, c’est assez peu.

Néanmoins, le lancement de ce premier budget participatif a été voté à l’unanimité.