L’accident de bus sur la Grand-Place de Nivelles: une erreur humaine?

Les chauffeurs doivent cependant attendre qu’un petit feu leur signale qu’ils peuvent s’engager. Le jour de l’accident, manifestement, il y a eu un souci à ce niveau…

Au conseil communal de lundi soir, Louison Renault a évoqué ce problème, qui a causé une pollution au mazout et nécessité l’intervention des pompiers pour tenter de limiter l’impact de celle-ci. Le conseiller socialiste a surtout rappelé qu’il y a quelques mois déjà, un accident à peu près du même type s’était produit sur la Grand-Place.

Il a dès lors suggéré au collège communal de prendre des mesures préventives, par exemple en vérifiant s’il n’y a pas moyen d’allonger le temps d’attente entre le moment où le plot s’abaisse dans le sol et le moment où il se relève pour empêcher le passage. Ou en tout cas en sensibilisant les chauffeurs du TEC pour qu’ils soient particulièrement attentifs lorsqu’ils empruntent ce barreau de la Grand-Place le samedi matin.

«C’est probablement un chauffeur qui s’est précipité...»

Pour le bourgmestre, Pierre Huart, le problème n’est pas de cet ordre. Après l’accident, a-t-il répondu lundi soir, il a pris personnellement contact avec la firme qui a installé le système. Et on lui a certifié qu’il était techniquement impossible que la borne se soit relevée alors que le bus se trouvait à sa hauteur. La sensibilisation des chauffeurs, elle, est déjà faite. Mais dans le cas d’espèce, pour le maïeur, il est probable que l’origine de l’accident soit liée à une erreur humaine.

"C’est probablement un chauffeur qui s’est précipité avant que le feu indique qu’il pouvait passer , a ajouté Pierre Huart. On peut craindre que l’examen des responsabilités ouvre un litige pour la Ville, un de plus. Mais la Grand-Place, dans cette configuration, est ouverte depuis septembre 2011 et des dizaines de bus passent par là chaque samedi. Et il n’y a eu que deux accidents en plus de dix ans."