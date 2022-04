Les zones de police en manque d’appui

Pour le chef de zone, le commissaire divisionnaire Pascal Neyman, les conséquences existent bel et bien, même si elles ne sont pas financières. En tout cas pas directement. Il s’agit surtout d’un impact sur le fonctionnement: en théorie, la police fédérale doit pouvoir apporter un appui aux polices locales, et ce n’est plus vraiment le cas aujourd’hui.

On pense par exemple à la fameuse "réserve fédérale", des agents qui devraient être disponibles en cas de coup dur pour apporter des renforts mais qui, dans la réalité, sont désormais très peu nombreux.

Certaines missions ne sont plus remplies…

Mais il y a d’autres sortes d’aide qui ne sont plus assurées correctement, par exemple en matière administrative. Lorsqu’il s’agit d’appliquer des législations sociales complexes, de fournir des réponses précises sur certains aspects du statut du personnel, de fournir des fiches fiscales, les zones de police ne peuvent plus vraiment compter sur l’appui du fédéral.

"C’est un problème: ce département ne fonctionne pas toujours très bien et c’est la même chose dans d’autres domaines: c’est un constat général , a déploré le commissaire divisionnaire Neyman devant les conseillers. L’appui de la police fédérale, en effet, se réduit comme peau de chagrin et tout le monde déplore cette situation, y compris les policiers fédéraux."

L’autre conséquence, c’est que certaines missions ne sont plus remplies, en tout cas plus comme avant, par la police judiciaire. Elles doivent dès lors être assumées par les services locaux de recherche (SLR) et les enquêteurs qui travaillent au sein des polices locales.

Et là, il n’y a pas de miracle: si certains dossiers plus complexes ou nécessitant davantage de spécialisation font désormais partie des tâches confiées aux zones de police, celles-ci doivent recruter pour pouvoir assumer ce qui n’est plus fait à d’autres niveaux…