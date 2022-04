Les mini-entreprises à l’honneur

Samedi, à Nivelles, la Ville a innové elle aussi, en leur proposant un marché spécifique en plein air, sur la place de Lalieux. Malgré certaines activités scolaires organisées en parallèle ce week-end, dix sur les quinze mini-entreprises que compte Nivelles ont participé à l’événement. De quoi, pour les entrepreneurs en herbe, entrer directement en contact avec les acheteurs potentiels et vérifier si les produits qu’ils ont élaborés rencontrent une réelle demande.

La Ville, en collaboration avec Nivelles Industries, avait également organisé un petit classement des participants basés sur une grille de critères portant sur la qualité des articles vendus mais aussi sur l’organisation de la mini-entreprise et ses capacités à se mettre en valeur.

À ce petit jeu, c’est MMXXII Industrie, fondée par sept élèves du collège Sainte-Gertrude, qui a pris la première place. Il est vrai que leur boîtier fait main pour réparer les chargeurs de GSM a déjà eu les honneurs d’un passage en télévision, tant le concept est séduisant et efficace. Ils sont suivis dans le classement par deux mini-entreprises issues de l’athénée royal: Don’t be Shy – vente de culottes menstruelles – arrive en deuxième position, et Save your Night est troisième.

Avec un sèche-cheveux durant une trentaine de secondes…

Sur le marché samedi, les boîtiers de MMXXII Industrie ont à nouveau trouvé pas mal de preneurs. Réalisés en bois, ils permettent le placement facile de gaines thermo-rétractables sur les câbles de chargeur commençant à montrer des signes de dégradation, et qui remplissent les tiroirs de tous ceux qui possèdent des smartphones depuis quelques années. Le boîtier de la mini-entreprise simplifie et optimise la pose de ces gaines, en utilisant un sèche-cheveux durant une trentaine de secondes.

"On voulait s’attaquer à une problématique environnementale , explique Loïc Breton, administrateur délégué de MMXXII Industrie. Ce système de boîtier en bois est né d’une réflexion collective. Cela n’existait pas, et nous avons fait un i-depot pour protéger l’idée."