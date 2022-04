L’association Racing for Kids s’est accrochée à ses rêves et est parvenue à mobiliser, en quelques semaines, une série de partenaires. Finalement, l’épreuve aura bien lieu ce dimanche 24 avril, de 10h à 16h.

La première du genre s’était déroulée en 2019 et le Covid a torpillé le projet les deux années suivantes. Pas grave: les organisateurs reviennent aujourd’hui avec davantage d’équipes puisqu’elles seront 26, dimanche matin, à prendre le départ en face de la Poste. Il faut compter au minimum huit personnes – de quoi tenir le coup de pédale durant 6heures! – par cuistax et au total, pas moins de 320 participants tenteront l’aventure.

Certains pour battre le record du nombre de tours, d’autres pour le fun. Les organisateurs fourniront un cuistax à chacune des équipes inscrites, avec la possibilité de le "customiser" avant le départ. Les pavés de la Grand-Place et des rues environnantes mettant parfois les soudures à rude épreuve, quelques engins sont prévus en réserve et c’est aussi l’organisation qui se chargera des réparations en cas de casse mécanique.

Durant 6heures, les cuistax passeront notamment par les rues de Bruxelles, des frères Piersaux, du Pont Gotissart, du Messager d’Anvers…

"On aurait voulu aller jusqu’à la place Émile de Lalieux , explique Michael Jacquemin, pour Racing for Kids. Mais il fallait traverser une route provinciale et ce n’était pas possible de la bloquer autant de temps. Les équipes rouleront donc dans les environs de la Grand-Place, et s’apercevront sans doute que celle-ci n’est pas aussi plate qu’on pourrait le croire!"

Des animations sont prévues aux alentours du parcours avec la présence de la voiture tonneau de la police, un taureau mécanique, diverses possibilités de petite restauration, la radio locale Ultrason qui émettra en direct dès 9h…

Pour aider les jeunes en difficultés

L’objectif est de fournir une animation ludique le dimanche dans le centre de Nivelles, mais aussi de récolter de l’argent pour la bonne cause. Racing for Kids lancera un appel à projets en direction des associations et des clubs sportifs locaux, pour fournir grâce à cette organisation un coup de pouce financier aux jeunes en difficultés.