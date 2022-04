Stationnement irrégulier: près de 150000€

Depuis 2016, les sanctions administratives concernent aussi certaines infractions de stationnement, suite à un protocole d’accord établi entre la Ville et le parquet du Brabant wallon. On ne parle pas ici du dépassement du délai de stationnement dans les emplacements situés dans les zones bleues, mais bien de stationnement "en dehors des cases": les véhicules garés en dépit de panneaux d’interdiction, garés sur les accotements, sur les trottoirs, dans les zones piétonnes, sur les emplacements réservés aux personnes handicapées alors qu’ils ne disposent pas de la carte ad hoc, etc.